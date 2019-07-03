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03.07.2019, 10:36

В Канаде самое высокое здание подсветили в честь Украины: фото

В Канаде самое высокое здание подсветили в честь Украины: фото - Фото
Фото: ukrinform.ua

Конференция по реформам в Украине в Торонто продлится по 4 июля 2019 года

Самое высокое здание западного полушария - башню CN в Торонто - специально подсветили по случаю проведения в городе конференции по реформам в Украине и визита президента Владимира Зеленского в Канаду. Об этом сообщает Укринформ.

"Всю ночь башня поочередно подсвечивалась желто-голубым и красно-белым цветами", - отмечается в сообщении.

Фото: ukrinform.ua

Конференция в Торонто продлится по 4 июля. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017-м - в Лондоне. Главная цель конференции - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

Во время визита в Канаду Зеленский заявил, что для восстановления разрушенного в результате продолжающейся гибридной войны России против Украины Донбасса нужно вливание в регион более 10 млрд евро.

Во время переговоров Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо были достигнуты ряд договоренностей по поддержке Украины в оборонной сфере. 

Читайте также: Канада готова ужесточить санкции против России - Трюдо

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Теги: Владимир Зеленский, Украина, канада, здание
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