В Казахстане задержан бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе

В партии сообщили, что Россия инициировала против политика уголовное дело, он в розыске с 2024 года

Леван Варшаломидзе (Фото: .interpressnews.ge)

В Казахстане при пересечении границы задержали бывшего главу правительства Автономной Республики Аджария Левана Варшаломидзе. Один из лидеров партии Единого национального движения Леван Бежашвили сказал в комментарии Эхо Кавказа, что задержание связано с запросом России.

"Предварительная информация указывает на то, что речь идет об уголовном деле, инициированном Российской Федерацией, которое касается Левана Варшаломидзе и связано с его политической консультативной деятельностью с украинскими властями", – сказал он.

По словам Бежашвили, существует угроза экстрадиции Варшаломидзе в Россию. При этом представитель "Нацдвижения" убежден, что уголовное дело, инициированное Россией, "абсолютно беспочвенно".

Он отметил, что сейчас ресурсы задействованы для того, чтобы наладить "правильную коммуникацию" с представителями Украины и Казахстана, чтобы передать им достоверную информацию. От властей Казахстана Бежашвили ожидает принятия решения, что бы соответствовало "наилучшим интересам" Грузии и самой страны.

Справка. Леван Варшаломидзе – грузинский политик и глава правительства Автономной Республики Аджария с 2004 по 2012 год. Кроме того он один из ближайших соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Леван Варшаломидзе – грузинский политик и глава правительства Автономной Республики Аджария с 2004 по 2012 год. Кроме того он один из ближайших соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. 13 февраля 2024 года появился список МВД России с данными разыскиваемых по всему миру людей, всего 96 000 человек. Среди них были и "иностранные наемники" – 100 граждан Грузии, воюющих в составе интернациональных легионов на стороне ВСУ. В их числе и Леван Варшаломидзе.