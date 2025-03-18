В Казахстане задержан бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе
В Казахстане при пересечении границы задержали бывшего главу правительства Автономной Республики Аджария Левана Варшаломидзе. Один из лидеров партии Единого национального движения Леван Бежашвили сказал в комментарии Эхо Кавказа, что задержание связано с запросом России.
"Предварительная информация указывает на то, что речь идет об уголовном деле, инициированном Российской Федерацией, которое касается Левана Варшаломидзе и связано с его политической консультативной деятельностью с украинскими властями", – сказал он.
По словам Бежашвили, существует угроза экстрадиции Варшаломидзе в Россию. При этом представитель "Нацдвижения" убежден, что уголовное дело, инициированное Россией, "абсолютно беспочвенно".
Он отметил, что сейчас ресурсы задействованы для того, чтобы наладить "правильную коммуникацию" с представителями Украины и Казахстана, чтобы передать им достоверную информацию. От властей Казахстана Бежашвили ожидает принятия решения, что бы соответствовало "наилучшим интересам" Грузии и самой страны.
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