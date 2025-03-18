У Казахстані затримано колишнього главу уряду Аджарії Левана Варшаломідзе
У Казахстані під час перетину кордону затримали колишнього голову уряду Автономної Республіки Аджарія Левана Варшаломідзе. Один із лідерів партії Єдиного національного руху Леван Бежашвілі сказав у коментарі Ехо Кавказу, що затримання пов'язане із запитом Росії.
"Попередня інформація вказує на те, що йдеться про кримінальну справу, ініційовану Російською Федерацією, яка стосується Левана Варшаломідзе і пов'язана з його політичною консультативною діяльністю з українською владою", – сказав він.
За словами Бежашвілі, є загроза екстрадиції Варшаломідзе до Росії. Разом з тим, представник "Нацруху" переконаний, що кримінальна справа, яку ініціювала Росія, "абсолютно безпідставна".
Він зазначив, що зараз ресурси залучені для того, щоби налагодити "правильну комунікацію" з представниками України й Казахстану, щоб передати їм правдиву інформацію. Від влади Казахстану Бежашвілі очікує ухвалення рішення, що б відповідало "найкращим інтересам" Грузії й самої країни.
13 лютого 2024 року з'явився список МВС Росії з даними людей, що розшукуються по всьому світу, всього 96 000 осіб. Серед них були й "іноземні найманці" – 100 громадян Грузії, які воюють у складі міжнародних легіонів на боці ЗСУ. Серед них і Леван Варшаломідзе.
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