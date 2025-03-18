У Казахстані затримано колишнього главу уряду Аджарії Левана Варшаломідзе

У партії повідомили, що Росія ініціювала проти політика кримінальну справу, він у розшуку з 2024 року

Леван Варшаломідзе (Фото: .interpressnews.ge)

У Казахстані під час перетину кордону затримали колишнього голову уряду Автономної Республіки Аджарія Левана Варшаломідзе. Один із лідерів партії Єдиного національного руху Леван Бежашвілі сказав у коментарі Ехо Кавказу, що затримання пов'язане із запитом Росії.

"Попередня інформація вказує на те, що йдеться про кримінальну справу, ініційовану Російською Федерацією, яка стосується Левана Варшаломідзе і пов'язана з його політичною консультативною діяльністю з українською владою", – сказав він.

За словами Бежашвілі, є загроза екстрадиції Варшаломідзе до Росії. Разом з тим, представник "Нацруху" переконаний, що кримінальна справа, яку ініціювала Росія, "абсолютно безпідставна".

Він зазначив, що зараз ресурси залучені для того, щоби налагодити "правильну комунікацію" з представниками України й Казахстану, щоб передати їм правдиву інформацію. Від влади Казахстану Бежашвілі очікує ухвалення рішення, що б відповідало "найкращим інтересам" Грузії й самої країни.

Довідка. Леван Варшаломідзе – грузинський політик і голова уряду Автономної Республіки Аджарія з 2004 до 2012 року. Крім того, він один із найближчих соратників експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Леван Варшаломідзе – грузинський політик і голова уряду Автономної Республіки Аджарія з 2004 до 2012 року. Крім того, він один із найближчих соратників експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. 13 лютого 2024 року з'явився список МВС Росії з даними людей, що розшукуються по всьому світу, всього 96 000 осіб. Серед них були й "іноземні найманці" – 100 громадян Грузії, які воюють у складі міжнародних легіонів на боці ЗСУ. Серед них і Леван Варшаломідзе.