В Киеве 15-17 ноября пройдут военные учения — на улицах будут солдаты и боевая техника

В Киеве с 15 до 17 ноября пройдут военные учения, местных жителей призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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По его словам, в Киеве и области будут проводить учения подразделений, задействованных в обороне столицы.

К тренировкам привлекут личный состав, военную технику и вооружения — целью учений является наращивание боевых и оперативных возможностей во время подготовки и ведения оборонной операции.

Из-за учений на улицах Киева и области будут перемещать личный состав и тяжелую технику. Генерал призвал местных жителей не паниковать.

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Дмитро Гриниченко

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