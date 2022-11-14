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В Киеве 15-17 ноября пройдут военные учения — на улицах будут солдаты и боевая техника

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 16:38
В Киеве 15-17 ноября пройдут военные учения — на улицах будут солдаты и боевая техника - Фото
Александр Павлюк (Фото: azov.org.ua)

В Киеве с 15 до 17 ноября пройдут военные учения, местных жителей призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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По его словам, в Киеве и области будут проводить учения подразделений, задействованных в обороне столицы. 

К тренировкам привлекут личный состав, военную технику и вооружения — целью учений является наращивание боевых и оперативных возможностей во время подготовки и ведения оборонной операции. 

Из-за учений на улицах Киева и области будут перемещать личный состав и тяжелую технику. Генерал призвал местных жителей не паниковать. 

Читайте также: Вокруг Киева возводят дополнительные укрепления – командующий обороной столицы

Дмитро Гриниченко
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война киев военные учения киевская область александр павлюк
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