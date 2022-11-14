В Киеве 15-17 ноября пройдут военные учения — на улицах будут солдаты и боевая техника
В Киеве с 15 до 17 ноября пройдут военные учения, местных жителей призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.
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По его словам, в Киеве и области будут проводить учения подразделений, задействованных в обороне столицы.
К тренировкам привлекут личный состав, военную технику и вооружения — целью учений является наращивание боевых и оперативных возможностей во время подготовки и ведения оборонной операции.
Из-за учений на улицах Киева и области будут перемещать личный состав и тяжелую технику. Генерал призвал местных жителей не паниковать.
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