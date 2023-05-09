В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото

В Киевской области после ночной ракетной атаки со стороны России обнаружены обломки ракет и воронка. Соответствующие фото опубликовал глава областной полиции Андрей Небытов.

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Обломки крылатой вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области. Части оружия оккупантов упали на поле. Потерпевших и разрушений нет, сообщил Небытов.

Также части вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

В другом районе не была обнаружена воронка диаметром около 8 метров и глубиной более 2,5. Потерпевшие и повреждения также отсутствуют.

Также обломки ракеты упали во двор частного дома в Голосеевском районе столицы. Соответствующее фото опубликовало МВД.

9 мая, в первые часы Дня победы у россиян, армия страны-террориста снова нанесла ракетные удары по Украине.

Сообщалось о падении обломков в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

За две волны атаки (с вечера 8 мая) российские оккупанты выпустили по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.

Вадим Ребрина

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