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В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 08:42
В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото - Фото
Фото: МВД

В Киевской области после ночной ракетной атаки со стороны России обнаружены обломки ракет и воронка. Соответствующие фото опубликовал глава областной полиции Андрей Небытов.

Обломки крылатой вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области. Части оружия оккупантов упали на поле. Потерпевших и разрушений нет, сообщил Небытов.

В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото

Также части вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото

В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото

В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото

В другом районе не была обнаружена воронка диаметром около 8 метров и глубиной более 2,5. Потерпевшие и повреждения также отсутствуют.

В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото

Также обломки ракеты упали во двор частного дома в Голосеевском районе столицы. Соответствующее фото опубликовало МВД.

В Киеве и области обнаружены обломки сбитых российских ракет – фото
  • 9 мая, в первые часы Дня победы у россиян, армия страны-террориста снова нанесла ракетные удары по Украине.
  • Сообщалось о падении обломков в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.
  • За две волны атаки (с вечера 8 мая) российские оккупанты выпустили по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.
Вадим Ребрина
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ракетный удар Андрей Небытов
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