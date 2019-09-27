В Киеве может появится магистрат и ратуши - новый законопроект СН

Киев (фото - Pixabay)

Тексты законопроектов о столице, предложенные фракциями Слуга народа и Голос, опубликованы на сайте Верховной Рады.

Слуга народа предлагает полностью новый закон о столице, с новым названием: из него пропадет упоминание о городе-герое. Его внесла в парламент группа из 21 депутата СН, среди которых - глава фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, первый замглавы фракции Александр Корниенко.

В случае принятия парламентом законопроекта №2143-3, самоуправление в Киеве будет выглядеть так:

- избираемый на мажоритарных выборах городской голова возглавит магистрат - исполнительный орган Киеврады;

- Киеврада будет представительным органом городской громады, состоящим из 80 депутатов (по действующему законодательству их 120);

- в Киеве будут восстановлены районные рады, в которые войдут по 20 депутатов, исполнительными органами в районах станут районные администрации, назначать глав райадминистраций будут районные рады по результатам конкурса;

- должность главы КГГА сохранится, назначать и увольнять его будет президент по представлению Кабмина. КГГА будет координировать работу территориальных органов исполнительной власти и их взаимодействие с органами самоуправления, контролировать соблюдение местным самоуправлением законов и Констиутции.

Законопроект вводит систему Ратуш города Киева. В Ратушах будут располагаться органы районного самоуправления, они должны стать центрами оказания социальных, административных и других услуг по принципу "одного окна".

Законопроект №2143-2, внесенный в парламент депутатами Голоса, предлагает восстановить в Киеве районные советы, ликвидировать Районные госадминистрации и заменить их исполнительными органами районных рад, а также наделить мэра Киева правом возглавлять КГГА.

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