Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве может появится магистрат и ратуши - новый законопроект СН

В Киеве может появится магистрат и ратуши - новый законопроект СН - Фото
Киев (фото - Pixabay)
27.09.2019, 14:58

Должности главы КГГА и мэра Киева по-прежнему предлагается разделить

Тексты законопроектов о столице, предложенные фракциями Слуга народа и Голос, опубликованы на сайте Верховной Рады.

Слуга народа предлагает полностью новый закон о столице, с новым названием: из него пропадет упоминание о городе-герое. Его внесла в парламент группа из 21 депутата СН, среди которых - глава фракции Давид Арахамия, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, первый замглавы фракции Александр Корниенко.

В случае принятия парламентом законопроекта №2143-3, самоуправление в Киеве будет выглядеть так:

 - избираемый на мажоритарных выборах городской голова возглавит магистрат - исполнительный орган Киеврады;

- Киеврада будет представительным органом городской громады, состоящим из 80 депутатов (по действующему законодательству их 120);

- в Киеве будут восстановлены районные рады, в которые войдут по 20 депутатов, исполнительными органами в районах станут районные администрации, назначать глав райадминистраций будут районные рады по результатам конкурса;

- должность главы КГГА сохранится, назначать и увольнять его будет президент по представлению Кабмина. КГГА будет координировать работу территориальных органов исполнительной власти и их взаимодействие с органами самоуправления, контролировать соблюдение местным самоуправлением законов и Констиутции.

Законопроект вводит систему Ратуш города Киева. В Ратушах будут располагаться органы районного самоуправления, они должны стать центрами оказания социальных, административных и других услуг по принципу "одного окна".

Законопроект №2143-2, внесенный в парламент депутатами Голоса, предлагает восстановить в Киеве районные советы, ликвидировать Районные госадминистрации и заменить их исполнительными органами районных рад, а также наделить мэра Киева правом возглавлять КГГА.

Читайте также: Кличко попросит Раду распустить Киевсовет: видео

Напишите нам
Слуга народа голос закон о столице
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 