В Киеве мужчина сжег Mercedez стоимостью более 6,7 млн грн: оказался водителем владелицы

По данным следствия, 30-летний киевлянин сжег Mercedez-Benz 2023 года выпуска, нанеся владельцам машины ущерб на почти 6,7 млн грн

Mercedes-Benz GLS-580 2023 года (Фото: Википедия/Damian B Oh)

В Киеве по подозрению в поджоге Mercedez-Benz стоимостью более 6,7 млн грн правоохранители задержали мужчину. Киевская городская прокуратура установила, что это водитель владелицы машины.

Отмечается, что поджигателем оказался 30-летний киевлянин. Он работал водителем у семьи, пользовавшейся автомобилем Mercedez-Benz 2023 года выпуска.

По данным следствия, мужчина облил машину легковоспламеняющимся веществом и поджег. Говорить о мотивах своих действий он отказывается.

Водитель нанес владельцам машины ущерб на почти 6,7 млн грн. Если его вину докажут, он может сесть в тюрьму на срок от трех до десяти лет.

Фото: Киевская городская прокуратура

4 апреля 2025 года в Днепропетровской области взорвался автомобиль главы Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.

Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.

Утром 7 апреля в Киеве загорелся автомобиль, обошелся без погибших и пострадавших. Впоследствии правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге.