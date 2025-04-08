В Киеве мужчина сжег Mercedez стоимостью более 6,7 млн грн: оказался водителем владелицы
В Киеве по подозрению в поджоге Mercedez-Benz стоимостью более 6,7 млн грн правоохранители задержали мужчину. Киевская городская прокуратура установила, что это водитель владелицы машины.
Отмечается, что поджигателем оказался 30-летний киевлянин. Он работал водителем у семьи, пользовавшейся автомобилем Mercedez-Benz 2023 года выпуска.
По данным следствия, мужчина облил машину легковоспламеняющимся веществом и поджег. Говорить о мотивах своих действий он отказывается.
Водитель нанес владельцам машины ущерб на почти 6,7 млн грн. Если его вину докажут, он может сесть в тюрьму на срок от трех до десяти лет.
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