У Києві чоловік спалив Mercedez вартістю понад 6,7 млн грн: виявився водієм власниці авто

За даними слідства, 30-річний киянин спалив Mercedez-Benz 2023 року випуску, спричинивши власникам машини збитки на майже 6,7 млн грн

Mercedes-Benz GLS-580 2023 року (Фото: Вікіпедія/Damian B Oh)

У Києві за підозрою у підпалі Mercedez-Benz вартістю понад 6,7 млн грн правоохоронці затримали чоловіка. Київська міська прокуратура встановила, що це водій власниці машини.

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Зазначається, що палієм виявився 30-річний киянин. Він працював водієм у родини, що користувалася автомобілем Mercedez-Benz 2023 року випуску.

За даними слідства, чоловік облив машину легкозаймистою речовиною та підпалив. Говорити про мотиви своїх дій він відмовляється.

Водій спричинив власникам машини збитки на майже 6,7 млн грн. Якщо його провину доведуть, він може сісти у тюрму на термін від трьох до десяти років.

Фото: Київська міська прокуратура

4 квітня 2025 року у Дніпропетровській області вибухнуло авто очільника Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрія Федька.

За кілька годин від отриманих травм він помер у лікарні.

Уранці 7 квітня у Києві загорілася автівка, минулося без загиблих та постраждалих. Згодом правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у підпалі.