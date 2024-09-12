В Киеве мужчина заявил, что его ударил нардеп Куницкий. Полиция проверяет

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о "слуге" Александре Куницком

Александр Куницкий (Фото: Пресс-служба Слуги народа)

В Киеве мужчина обратился к правоохранителям, утверждая, что его ударил народный депутат. В пресс-службе столичной полиции заявили, что уже расследуют обстоятельства происшествия.

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В Печерское управление полиции поступило заявление от мужчины: он сообщил, что его избил народный депутат. Заявитель находится в полиции, событие зарегистрировали, проводится проверка.

Пресс-служба полиции Киева не называла имени парламентария, однако в сети публикуют соответствующие видео с Александром Куницким. Мужчина в ролике рассказывает полиции, что Куницкий его якобы ударил, нардеп в это время находится рядом.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о "слуге" Куницком.

Куницкий был избран в Верховную Раду по списку партии Слуга народа в 2019 году от Харькова. На момент избрания был гражданином Украины и Израиля. По его словам, служил в ЦАХАЛе.

5 октября 2023-го появилось видео с уличных камер, на котором нардепы Куницкий и Дмитрук устроили драку с прохожим в Голосеевском районе Киева. Впоследствии в сети было опубликовано видео с человеком, который утверждал, что двое неизвестных лиц сначала снимали его на видео, а когда он начал протестовать, напали на него.

6 октября генпрокурор Костин зарегистрировал уголовное производство в отношении Дмитрука и Куницкого.

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