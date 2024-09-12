У Києві чоловік заявив, що його вдарив нардеп Куницький. Поліція перевіряє

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про "слугу" Олександра Куницького

Олександр Куницький (Фото: Пресслужба Слуги народу)

У Києві чоловік звернувся до правоохоронців, стверджуючи, що його вдарив народний депутат. У пресслужбі столичної поліції заявили, що вже розслідують обставини події.

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До Печерського управління поліції надійшла заява від чоловіка: він повідомив, що його побив народний депутат. Заявник зараз перебуває в поліції, подію зареєстрували, проводиться перевірка.

Пресслужба поліції Києва не називала ім'я парламентаря, однак у мережі публікують відповідні відео з Олександром Куницьким. Чоловік у ролику розповідає поліції, що Куницький його нібито вдарив, нардеп в цей час перебуває поряд.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про "слугу" Куницького.

Куницького було обрано до Верховної Ради за списком партії Слуга народу у 2019 році від Харкова. На момент обрання був громадянином України та Ізраїлю. За його словами, служив у ЦАХАЛ.

5 жовтня 2023-го з'явилося відео з вуличних камер, на якому нардепи Куницький та Дмитрук вчинили бійку з перехожим у Голосіївському районі Києва. Згодом у мережі було опубліковано відео з людиною, яка стверджувала, що двоє невідомих йому осіб спочатку знімали його на відео, а коли він почав протестувати, напали на нього.

6 жовтня генпрокурор Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо Дмитрука та Куницького.

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