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В Киеве находится парламентская делегация Израиля. Услышали американских коллег – посол

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 11:21
В Киеве находится парламентская делегация Израиля. Услышали американских коллег – посол - Фото
Евгений Корнийчук

Сегодня в Киеве находится парламентская делегация Израиля во главе с главой комитета обороны Юлием Эдельштейном. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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"Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных сотрудничеством Израиля с Украиной", – сказал посол.

  • 16 февраля в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
  • Коэн заявил, что Израиль предоставит кредитные гарантии на $200 млн для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Читайте также: "Мы помогаем за кулисами". Посол Израиля объяснил позицию по поддержке Украины

Вадим Ребрина
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Израиль
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