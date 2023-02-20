В Киеве находится парламентская делегация Израиля. Услышали американских коллег – посол
20.02.2023, 11:21
Евгений Корнийчук
Сегодня в Киеве находится парламентская делегация Израиля во главе с главой комитета обороны Юлием Эдельштейном. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
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"Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных сотрудничеством Израиля с Украиной", – сказал посол.
- 16 февраля в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- Коэн заявил, что Израиль предоставит кредитные гарантии на $200 млн для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.
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