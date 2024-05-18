В Киеве открылся первый рекрутинговый центр Сил спецопераций

В Украине уже работает более 20 центров рекрутинга в армию

Фото: Силы специальных операций

18 мая в Киеве начал функционировать первый в Украине рекрутинговый центр Сил специальных операций. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

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"С сегодняшнего дня желающие присоединиться к рядам Сил специальных операций могут получить подробную информацию и профессиональную поддержку офлайн", – говорится в сообщении.

В рекрутинговом центре будут консультировать по подготовке, обеспечению и условиям прохождения службы в ССО, помогать в подборе специальности, а также предоставлять юридическое сопровождение в оформлении при поступлении на службу.

"Приходи в рекрутинговый центр ССО по адресу: Оболонская набережная, 7 корпус 1 (с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00) или обращайся по номеру: 0-800-357-174", – отметила пресс-служба Сил спецопераций.

Силы специальных операций

Силы специальных операций

Минобороны создает в Украине сеть центров рекрутинга. Первый рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг (ул. Костя Левицкого, 67).

19 марта в Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в украинскую армию.

20 марта в Днепре открылся первый в области и один из крупнейших в стране центров рекрутинга ВСУ.

17 мая в городе Шостка Сумской области открылся 21-й центр рекрутинга украинской армии.

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