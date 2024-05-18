У Києві відкрився перший рекрутинговий центр Сил спецоперацій

В Україні вже працює понад 20 центрів рекрутингу до армії

Фото: Сили спеціальних операцій

18 травня в Києві почав функціонувати перший в Україні рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій. Про це повідомила пресслужба ССО.

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"Відсьогодні охочі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн", – йдеться у повідомленні.

У рекрутинговому центрі консультуватимуть щодо підготовки, забезпечення та умови проходження служби в ССО, допомагатимуть у підборі спеціальності, а також надаватимуть юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.

"Приходь до рекрутингового центру ССО за адресою: Оболонська набережна, 7 корпус 1 (з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00) або звертайся за номером: 0-800-357-174", – зазначила пресслужба Сил спецоперацій.

Сили спеціальних операцій

Сили спеціальних операцій

Міноборони створює в Україні мережу центрів рекрутингу. Перший рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).

19 березня в Запоріжжі відкрили другий в Україні центр рекрутингу до української армії.

20 березня у Дніпрі відкрився перший в області та один з найбільших у країні центрів рекрутингу ЗСУ.

17 травня у місті Шостка Сумської області відкрився 21-й центр рекрутингу української армії.

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