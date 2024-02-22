В Киеве ТЦК списал 24 офицера, правоохранители будут расследовать – Слідство.Інфо

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

В Киевском военкомате более 20 офицеров безосновательно списали с военного учета, выяснили журналисты Слідства.Інформ. По их данным, после проверки правоохранители открыли уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе.

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Ссылаясь на результаты проверки Военной службы правопорядка (ВСП), журналисты отметили, что в течение 2022-2023 годов в Печерском военкомате с воинского учета списали по меньшей мере 24 офицеров запаса. Они имели звание от младшего лейтенанта до майора.

По данным правоохранителей, списание происходило с нарушениями процедуры, в частности в личных делах тех, кого признали непригодными к службе, нет свидетельства о болезни.

Журналисты отметили, что согласно этому документу, военно-врачебная комиссия и должна оформлять постановление о непригодности.

На запрос журналистов в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона отметили, что нарушение будут расследовать как халатное отношение к военной службе. По той же статье будут расследовать такие же нарушения и в Голосеевском военкомате, где также провели проверку.

В самом Печерском военкомате отказались общаться с журналистами.

В ответе на запрос, который подписал начальник ТЦК полковник Калугин, отметили, что считают "некорректным предоставлять любые комментарии по вопросам деятельности ВСП во время проведения проверки и оценивать ее результаты".

22 февраля СБУ заявила о ликвидации в Чернигове масштабной схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу призывников, в рамках дела задержала бывшего начальника военно-врачебной комиссии Черниговщины и изъяла у него почти $1 млн.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что задержанный — Игорь Кодовбецкий, на протяжении 10 лет возглавлявший местную ВЛК до 2021 года.

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