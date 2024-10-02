В Киеве ухудшилось качество воздуха: синоптики прогнозировали приход пыли из Каспия
В Киеве снова временное ухудшение состояния воздуха – власти рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и ограничить длительное пребывание на улице. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
На 15:00 2 октября фиксируется повышение концентрации пыли в воздухе, заявили в профильном департаменте КГГА.
Вероятными причинами ухудшения качества воздуха называют пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние.
Ранее Укргидрометцентр прогнозировал на 1 и 2 октября попадание пыли из Каспийской низменности на территорию области.
В общем, до улучшения ситуации, КГГА рекомендует сделать следующее:
→ закрыть окна;
→ ограничить пребывание на улице;
→ пить много воды;
→ включить на максимум воздухоочиститель, если он у вас есть.
За текущим состоянием качества воздуха можно следить на сайте КГГА или в приложении "Киев Цифровой".
- Утром 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха. В КГГА советовали воздержаться от проветривания помещения и не находиться долго на улице.
- Аналогичная ситуация с воздухом в Киеве наблюдалась в начале и середине сентября – тоже из-за пожаров в экосистеме.