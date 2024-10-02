В Киеве ухудшилось качество воздуха: синоптики прогнозировали приход пыли из Каспия

В частности, КГГА рекомендует закрыть окна и ограничить пребывание на улице

Киев (Фото: Depositphotos)

В Киеве снова временное ухудшение состояния воздуха – власти рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и ограничить длительное пребывание на улице. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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На 15:00 2 октября фиксируется повышение концентрации пыли в воздухе, заявили в профильном департаменте КГГА.

Вероятными причинами ухудшения качества воздуха называют пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние.

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал на 1 и 2 октября попадание пыли из Каспийской низменности на территорию области.

В общем, до улучшения ситуации, КГГА рекомендует сделать следующее:

→ закрыть окна;

→ ограничить пребывание на улице;

→ пить много воды;

→ включить на максимум воздухоочиститель, если он у вас есть.

За текущим состоянием качества воздуха можно следить на сайте КГГА или в приложении "Киев Цифровой".