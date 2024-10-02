У Києві погіршилася якість повітря: синоптики прогнозували прихід пилу з Каспію

Зокрема, КМДА рекомендує зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці

Київ (Фото: Depositphotos)

У Києві знову тимчасове погіршення стану повітря – влада рекомендує утриматися від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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На 15:00 2 жовтня фіксується підвищення концентрації пилу в повітрі, заявили у профільному департаменті КМДА.

Ймовірними причинами погіршення якості повітря називають пожежі в екосистемі Київщини та транскордонний вплив.

Раніше Укргідрометцентр прогнозував на 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію області.

Загалом, до поліпшення ситуації, КМДА рекомендує зробити таке:

→ зачинити вікна;

→ обмежити перебування на вулиці;

→ пити багато води;

→ увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо він у вас є.

За поточним станом якості повітря можна слідкувати на сайті КМДА або в застосунку "Київ Цифровий".