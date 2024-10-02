У Києві погіршилася якість повітря: синоптики прогнозували прихід пилу з Каспію
У Києві знову тимчасове погіршення стану повітря – влада рекомендує утриматися від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
На 15:00 2 жовтня фіксується підвищення концентрації пилу в повітрі, заявили у профільному департаменті КМДА.
Ймовірними причинами погіршення якості повітря називають пожежі в екосистемі Київщини та транскордонний вплив.
Раніше Укргідрометцентр прогнозував на 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію області.
Загалом, до поліпшення ситуації, КМДА рекомендує зробити таке:
→ зачинити вікна;
→ обмежити перебування на вулиці;
→ пити багато води;
→ увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо він у вас є.
За поточним станом якості повітря можна слідкувати на сайті КМДА або в застосунку "Київ Цифровий".
- Уранці 20 вересня у Києві погіршився стан повітря. У КМДА радили утриматися від провітрювання приміщення й не перебувати довго на вулиці.
- Аналогічна ситуація з повітрям у Києві спостерігалась на початку і в середині вересня – теж через пожежі в екосистемі.