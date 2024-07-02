В Киеве умер казахский оппозиционер Садыков, на которого совершили покушение

Айдос Садыков (Фото: Facebook)

2 июля умер казахский оппозиционный деятель и журналист Айдос Садыков, на которого покушались в Киеве, скончался в больнице. Об этом сообщила его супруга в Facebook.

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Она заявила, что врачи 13 дней боролись за жизнь Садыкова, но "чуда не случилось". Также она подчеркнула, что его убийство – на совести президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

21 июня, спустя четыре дня после покушения, одного из подозреваемых задержали – Алтай Жаканбаев сам обратился в органы внутренних дел Казахстана.

27 июня председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил: страна не выдаст Украине подозреваемого в покушении на убийство оппозиционного журналиста Садыкова – принцип действует в отношении всех казахских граждан.