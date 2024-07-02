В Киеве умер казахский оппозиционер Садыков, на которого совершили покушение
2 июля умер казахский оппозиционный деятель и журналист Айдос Садыков, на которого покушались в Киеве, скончался в больнице. Об этом сообщила его супруга в Facebook.
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Она заявила, что врачи 13 дней боролись за жизнь Садыкова, но "чуда не случилось". Также она подчеркнула, что его убийство – на совести президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
21 июня, спустя четыре дня после покушения, одного из подозреваемых задержали – Алтай Жаканбаев сам обратился в органы внутренних дел Казахстана.
27 июня председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил: страна не выдаст Украине подозреваемого в покушении на убийство оппозиционного журналиста Садыкова – принцип действует в отношении всех казахских граждан.
- Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева было совершено покушение на Садыкова.
- Правоохранители сообщили о подозрении Атаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву, которые, по данным следствия, прибыли в Киев 2 июня, арендовали жилье по разным адресам, приобрели автомобиль Opel Vectra, а 8 июня забронировали квартиру рядом с Садыковым.
- Жена оппозиционера выразила мнение, что в ее мужа стрелял профессиональный киллер – супруги находились вместе в автомобиле на момент нападения.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на Садыкова и заявил, что поручил направить официальные запросы украинской стороне по поводу инцидента, в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию.