У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого скоїли замах

Айдос Садиков (Фото: Facebook)

2 липня помер казахський опозиційний діяч та журналіст Айдос Садиков, на якого скоїли замах у Києві, помер у лікарні. Про це повідомила його дружина у Facebook.

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Вона заявила, що лікарі 13 днів боролися за життя Садикова, але "дива не трапилося". Також вона підкреслила, що його вбивство – на совісті президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

21 червня, через чотири дні після замаху, одного з підозрюваних затримали – Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану.

27 червня голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив: країна не видасть Україні підозрюваного у замаху на вбивство опозиційного журналіста Садикова – принцип діє щодо всіх казахських громадян.