У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого скоїли замах
2 липня помер казахський опозиційний діяч та журналіст Айдос Садиков, на якого скоїли замах у Києві, помер у лікарні. Про це повідомила його дружина у Facebook.
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Вона заявила, що лікарі 13 днів боролися за життя Садикова, але "дива не трапилося". Також вона підкреслила, що його вбивство – на совісті президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.
21 червня, через чотири дні після замаху, одного з підозрюваних затримали – Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану.
27 червня голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив: країна не видасть Україні підозрюваного у замаху на вбивство опозиційного журналіста Садикова – принцип діє щодо всіх казахських громадян.
- Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва був скоєний замах на Садикова.
- Правоохоронці повідомили про підозру Атаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву, які, за даними слідства, прибули до Києва 2 червня, орендували житло за різними адресами, придбали автомобіль Opel Vectra, а 8 червня забронювали квартиру поруч із Садиковим.
- Дружина опозиціонера висловила думку, що в її чоловіка стріляв професійний кілер – подружжя перебувало разом в авто на момент нападу.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував напад на Садикова та заявив, що доручив надіслати офіційні запити українській стороні щодо інциденту, у разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.