В Киеве завыла сирена без объявления тревоги. В КГВА сказали, что все нормально

Сирена оповещения (Фото: ВСУ)

В Киеве без объявления воздушной тревоги были слышны сирены оповещения. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам чиновников, в столице проводились работы по техническому обслуживанию системы оповещения.

Воздушная тревога в городе не объявлена.

"Сохраняйте спокойствие. Следите за официальными сообщениями об опасностях на официальном телеграмм-канале Киевской городской военной администрации и в приложении Киев Цифровой", — сказано в сообщении.

В ночь на 25 февраля и утром Россия направила в Украину ударные беспилотники, ряд взрывов прозвучал в Хмельницкой области, в Киевской – работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что в Хмельницкой области произошло повреждение объекта инфраструктуры.

В ночь на 26 февраля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, украинским военным удалось сбить три ракеты и девять беспилотников.

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