У Києві завила сирена без оголошення тривоги. У КМВА сказали, що все нормально
У Києві без оголошення повітряної тривоги було чути сирени оповіщення. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
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За словами чиновників, у столиці проводилися роботи з технічного обслуговування системи оповіщення.
Повітряна тривога у місті не оголошена.
"Зберігайте спокій. Слідкуйте за офіційними повідомленнями про небезпеки на офіційному телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації та у додатку Київ Цифровий", – сказано в повідомленні.
- У ніч на 25 лютого та вранці Росія направила в Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала на Хмельниччині, на Київщині – працювала протиповітряна оборона.
- Згодом стало відомо, що на Хмельниччині сталося пошкодження об'єкта інфраструктури.
- У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників.
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