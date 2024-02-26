У Києві завила сирена без оголошення тривоги. У КМВА сказали, що все нормально

Сирена оповіщення (Фото: ЗСУ)

У Києві без оголошення повітряної тривоги було чути сирени оповіщення. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами чиновників, у столиці проводилися роботи з технічного обслуговування системи оповіщення.

Повітряна тривога у місті не оголошена.

"Зберігайте спокій. Слідкуйте за офіційними повідомленнями про небезпеки на офіційному телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації та у додатку Київ Цифровий", – сказано в повідомленні.

У ніч на 25 лютого та вранці Росія направила в Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала на Хмельниччині, на Київщині – працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що на Хмельниччині сталося пошкодження об'єкта інфраструктури.

У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників.

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