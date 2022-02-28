В Киевской области Bayraktar уничтожил ЗРК "Бук" оккупантов: видео
28.02.2022, 18:03
Скриншот с видео
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" возле села Иванков Киевской области.
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26 февраля Иванков испытал масштабные разрушения в результате атаки россиян.
Сегодня ночью стало известно, что в результате атаки врага сгорел музей с работами украинской народной художницы Марии Примаченко.
27 февраля Bayraktar уничтожил российских оккупантов под Житомиром.
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