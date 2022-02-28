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В Киевской области Bayraktar уничтожил ЗРК "Бук" оккупантов: видео

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 18:03
В Киевской области Bayraktar уничтожил ЗРК
Скриншот с видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" возле села Иванков Киевской области.

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26 февраля Иванков испытал масштабные разрушения в результате атаки россиян.

Сегодня ночью стало известно, что в результате атаки врага сгорел музей с работами украинской народной художницы Марии Примаченко.

27 февраля Bayraktar уничтожил российских оккупантов под Житомиром.

Вадим Ребрина
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Bayraktar война Валерий Залужный бук Иванков
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