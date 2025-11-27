В Китае крупнейшая за десятилетие авария на ж/д: поезд врезался в рабочих, погибли 11 человек

Поезд на скорости 140 км/ч врезался в рабочих, которые ремонтировали рельсы

Железная дорога в Китае (Иллюстративное фото: china-railway.com.cn)

В Китае 27 ноября испытательный поезд столкнулся со строителями на железнодорожной станции Куньмин-Лоян. В результате аварии погибли 11 человек, еще двое ранены, сообщают местные новостные порталы Sina и Xinhua.

Отмечается, что авария возле юго-западного китайского города Куньмин стала крупнейшей за более чем десятилетие.

По словам чиновников, поезд, которым проводилось испытание оборудования для обнаружения землетрясений, на скорости 114 км/ч врезался в рабочих на изогнутом участке пути на железнодорожной станции Лоян-Таун.

По предварительной версии, рабочие проводили плановые работы по замене рельсов на главных путях и конечных стрелочных переводах станции Лоян. Они преждевременно вышли на пути, не получив официальных распоряжений о начале ремонта, что и привело к аварии.

После происшествия железнодорожное управление немедленно задействовало план экстренного реагирования и совместно с местными властями организовало спасательные работы.

Станция уже восстановила транспортное сообщение в обычном режиме, причина аварии расследуется. Двое пострадавших проходят лечение в больнице.

В 2011 году в восточной провинции Чжэцзян произошла авария на железной дороге, в результате которой погибло 40 и было ранено 200 человек. В 2021 году в северо-западной провинции Ганьсу погибли 10 человек – поезд врезался в рабочих на участке железной дороги Ланьчжоу-Синьцзян.