У Китаї найбільша за десятиліття аварія на залізниці: потяг врізався у робітників, загинули 11 осіб

Поїзд на швидкості 140 км/год врізався в робітників, які ремонтували рейки

Залізниця в Китаї (Ілюстративне фото: china-railway.com.cn)

У Китаї 27 листопада випробувальний поїзд зіткнувся з будівельниками на залізничній станції Куньмін-Лоян. Унаслідок аварії загинули 11 осіб, ще двоє поранені, повідомляють місцеві новинні портали Sina та Xinhua.

Зазначається, що аварія біля південно-західного китайського міста Куньмін стала найбільшою за більш ніж десятиліття.

За словами чиновників, поїзд, яким проводилося випробування обладнання для виявлення землетрусів, на швидкості 114 км/год врізався в робітників на вигнутій ділянці колії на залізничній станції Лоян-Таун.

За попередньою версією, робітники проводили планові роботи із заміни рейок на головних коліях і кінцевих стрілочних переводах станції Лоян. Вони передчасно вийшли на колії, не отримавши офіційних розпоряджень про початок ремонту, що й призвело до аварії.

Після події залізничне управління негайно залучило план екстреного реагування та спільно з місцевою владою організувало рятувальні роботи.

Станція вже відновила транспортне сполучення у звичайному режимі, причину аварії розслідують. Двоє постраждалих проходять лікування в лікарні.

У 2011 році у східній провінції Чжецзян сталася аварія на залізниці, внаслідок якої загинуло 40 і було поранено 200 осіб. 2021 року в північно-західній провінції Ганьсу загинули 10 осіб – поїзд врізався в робітників на ділянці залізниці Ланьчжоу-Сіньцзян.