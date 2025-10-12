В Китае назвал КНДР "добрым другом" и заявили об укреплении стратегического сотрудничества

Си Цзиньпин заявил, что уже готов "план" развития отношений с Северной Кореей

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин (Фото: EPA/XINHUA Huang Jingwen)

Китай заявил о готовности развивать отношения с Северной Кореей для укрепления стратегического сотрудничества. Об этом сказано в письме китайского президента Си Цзиньпина к главе КНДР Ким Чен Ыну, передает северокорейское агентство KCNA.

"Китай и КНДР являются добрыми соседями, добрыми друзьями и добрыми товарищами, разделяющими судьбу и помогающими друг другу, и традиционная дружба между двумя странами крепнет с течением времени. Китайская сторона готова продвигать и дальше развивать традиционную китайско-корейскую дружбу", – сказано в сообщении.

Китай намерен развивать с КНДР "дружественный обмен и взаимовыгодное сотрудничество" в международных и региональных делах. Также Си отметил, что государства могут вместе защищать мир в регионе, международную справедливость и правосудие.

Глава Китая заявил, что два лидера подготовили "план" развития отношений на встрече во время визита Ким Чен Ына в Китай в сентябре.