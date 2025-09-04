В Китае заявили, что сближение с Россией и КНДР не является "заговором" против Вашингтона
Китай опроверг заявления президента США Дональда Трампа о "заговоре" лидеров Пекина, КНДР и России против Вашингтона. В МИД назвали это "развитием дипломатических отношений", сообщил спикер ведомства Го Цзякунь, передает Le Monde.
"Китай развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону", – заявил дипломат.
Он также назвал "безответственными" замечания главы внешней политики ЕС Каи Каллас, которая назвала встречу лидеров России, Китая и КНДР "прямым вызовом" международному порядку.
3 сентября российский диктатор Владимир Путин, его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин впервые публично встретились вместе на военном параде в Пекине.
На фоне этого Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой передать "самые теплые пожелания" Путину и Ыну, заявив, что три страны "строят заговор" против США.
- 3 сентября глава Пентагона заявил, что из-за сближения РФ и Китая Трамп приказал ведомству "возродить" американские вооруженные силы и "быть готовыми".
- Дипломат Александр Хара рассказал для LIGA.net, что Пекин будет защищать Москву, пока это выгодно, а потом "съест ее".
- Генсек НАТО Рютте заявил, что вызов для Альянса представляет не только Россия, но и Китай, Иран и Северная Корея.
Комментарии (0)