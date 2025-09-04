В Китае заявили, что сближение с Россией и КНДР не является "заговором" против Вашингтона

В Пекине также назвали "безответственными" замечания Каллас относительно встречи лидеров России, Китая и КНДР

Го Цзякунь (Фото: МИД Китая)

Китай опроверг заявления президента США Дональда Трампа о "заговоре" лидеров Пекина, КНДР и России против Вашингтона. В МИД назвали это "развитием дипломатических отношений", сообщил спикер ведомства Го Цзякунь, передает Le Monde.

"Китай развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону", – заявил дипломат.

Он также назвал "безответственными" замечания главы внешней политики ЕС Каи Каллас, которая назвала встречу лидеров России, Китая и КНДР "прямым вызовом" международному порядку.

3 сентября российский диктатор Владимир Путин, его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин впервые публично встретились вместе на военном параде в Пекине.

На фоне этого Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой передать "самые теплые пожелания" Путину и Ыну, заявив, что три страны "строят заговор" против США.