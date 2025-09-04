У Китаї заявили, що зближення з Росією та КНДР не є "змовою" проти Вашингтона

У Пекіні також назвали "безвідповідальними" зауваження Каллас щодо зустрічі лідерів Росії, Китаю та КНДР

Го Цзякунь (Фото: МЗС Китаю)

Китай заперечив заяви президента США Дональда Трампа про "змову" лідерів Пекіна, КНДР та Росії проти Вашингтона. У МЗС назвали це "розвитком дипломатичних відносин", повідомив речник відомства Го Цзякунь, передає Le Monde.

"Китай розвиває свої дипломатичні відносини з усіма країнами, ніколи не атакуючи третю сторону", – заявив дипломат.

Він також назвав "безвідповідальними" зауваження голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, яка назвала зустріч лідерів Росії, Китаю та КНДР "прямим викликом" міжнародному порядку.

3 вересня російський диктатор Володимир Путін, його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин і очільник Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно зустрілися разом на військовому параді в Пекіні.

На тлі цього Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням передати "найтепліші побажання" Путіну та Ину, заявивши, що три країни "будують змову" проти США.