У Китаї заявили, що зближення з Росією та КНДР не є "змовою" проти Вашингтона
Китай заперечив заяви президента США Дональда Трампа про "змову" лідерів Пекіна, КНДР та Росії проти Вашингтона. У МЗС назвали це "розвитком дипломатичних відносин", повідомив речник відомства Го Цзякунь, передає Le Monde.
"Китай розвиває свої дипломатичні відносини з усіма країнами, ніколи не атакуючи третю сторону", – заявив дипломат.
Він також назвав "безвідповідальними" зауваження голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, яка назвала зустріч лідерів Росії, Китаю та КНДР "прямим викликом" міжнародному порядку.
3 вересня російський диктатор Володимир Путін, його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин і очільник Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно зустрілися разом на військовому параді в Пекіні.
На тлі цього Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням передати "найтепліші побажання" Путіну та Ину, заявивши, що три країни "будують змову" проти США.
- 3 вересня глава Пентагону заявив, що через зближення РФ та Китаю Трамп наказав відомству "відродити" американські збройні сили та "бути готовими".
- Дипломат Олександр Хара розповів для LIGA.net, що Пекін захищатиме Москву, поки це вигідно, а потім "з'їсть її".
- Генсек НАТО Рютте заявив, що виклик для Альянсу становить не лише Росія, але й Китай, Іран та Північна Корея.
