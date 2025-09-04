Дипломат Хара: Пекін захищатиме Москву, поки це вигідно, а потім "з'їсть її"
Пекін буде непрямими способами захищати Москву у війні проти України, забезпечувати всім необхідним, доки це в його інтересах, а потім – "з'їсть її". Таку думку висловив дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара у розборі LIGA.net "Парад молодших партнерів". Чи змусить свято Сі Цзіньпіна нервувати Трампа".
"Коли радянські зеки тікали з ГУЛАГу, вони брали з собою людину, яку називали "корова". Це була та людина, яку з’їдали, коли втікачам бракувало їжі. Росія є такою коровою для Китаю", – наводить аналогію дипломат.
Членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод зазначає, що Китай і далі вестиме обережну, начебто нейтральну політику щодо Москви, оскільки лідеру Пекіна Сі Цзіньпіну це вигідно.
Голод вважає, що більшість зустрічей у Китаї не матимуть миттєвих наслідків для України.
"Увагу слід звернути хіба на Путіна і Кіма – за закритими дверима вони щось довго обговорювали. Ймовірно, йшлося про підтримку КНДР російської агресії", – зазначає членкиня асоціації.
Дипломат Хара підсумовує, що китайці прямо сказали, що не допустять поразки Росії, бо тоді ресурси США і Європи спрямують на стримування Пекіна.
"Вони зацікавлені в тому, щоб вона тривала, адже "під шумок" за безцінь купують ресурси", – вважає дипломат.
- Наприкінці травня Служба зовнішньої розвідки повідомила, що КНР постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти на 20 військових заводів РФ.
- Улітку Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі знайшли у "шахедах" після російської атаки в липні.
- Через зближення Китаю та Росії президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони країни "відродити" американські збройні сили та "бути готовими".
