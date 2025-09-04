Дипломат Хара: Пекін захищатиме Москву, поки це вигідно, а потім "з'їсть її"

Китайці не допустять поразки Росії, бо тоді ресурси США і Європи спрямують на стримування Пекіна, зазначає експерт

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: EPA)

Пекін буде непрямими способами захищати Москву у війні проти України, забезпечувати всім необхідним, доки це в його інтересах, а потім – "з'їсть її". Таку думку висловив дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара у розборі LIGA.net "Парад молодших партнерів". Чи змусить свято Сі Цзіньпіна нервувати Трампа".

"Коли радянські зеки тікали з ГУЛАГу, вони брали з собою людину, яку називали "корова". Це була та людина, яку з’їдали, коли втікачам бракувало їжі. Росія є такою коровою для Китаю", – наводить аналогію дипломат.

Членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод зазначає, що Китай і далі вестиме обережну, начебто нейтральну політику щодо Москви, оскільки лідеру Пекіна Сі Цзіньпіну це вигідно.

Голод вважає, що більшість зустрічей у Китаї не матимуть миттєвих наслідків для України.

"Увагу слід звернути хіба на Путіна і Кіма – за закритими дверима вони щось довго обговорювали. Ймовірно, йшлося про підтримку КНДР російської агресії", – зазначає членкиня асоціації.

Дипломат Хара підсумовує, що китайці прямо сказали, що не допустять поразки Росії, бо тоді ресурси США і Європи спрямують на стримування Пекіна.

"Вони зацікавлені в тому, щоб вона тривала, адже "під шумок" за безцінь купують ресурси", – вважає дипломат.