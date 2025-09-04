Дипломат Хара: Пекин будет защищать Москву пока это выгодно, а потом "съест ее"

Китайцы не допустят поражения России, потому что тогда ресурсы США и Европы направят на сдерживание Пекина, отмечает эксперт

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Пекин будет косвенными способами защищать Москву в войне против Украины, обеспечивать всем необходимым, пока это в его интересах, а потом – "съест ее". Такое мнение высказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в разборе LIGA.net "Парад младших партнеров". Заставит ли праздник Си Цзиньпина нервировать Трампа".

"Когда советские зэки бежали из ГУЛАГа, они брали с собой человека, которого называли "корова". Это был тот человек, которого съедали, когда беглецам не хватало еды. Россия является такой коровой для Китая", – приводит аналогию дипломат.

Член правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод отмечает, что Китай и дальше будет вести осторожную, вроде бы нейтральную политику в отношении Москвы, поскольку лидеру Пекина Си Цзиньпинью это выгодно.

Голод считает, что большинство встреч в Китае не будут иметь мгновенных последствий для Украины.

"Внимание следует обратить разве что на Путина и Кима – за закрытыми дверями они что-то долго обсуждали. Вероятно, речь шла о поддержке КНДР российской агрессии", – отмечает член Ассоциации.

Дипломат Хара заключает, что китайцы прямо сказали, что не допустят поражения России, потому что тогда ресурсы США и Европы направят на сдерживание Пекина.

"Они заинтересованы в том, чтобы она продолжалась, ведь "под шумок" за бесценок покупают ресурсы", – считает дипломат.