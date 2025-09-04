Дипломат Хара: Пекин будет защищать Москву пока это выгодно, а потом "съест ее"
Пекин будет косвенными способами защищать Москву в войне против Украины, обеспечивать всем необходимым, пока это в его интересах, а потом – "съест ее". Такое мнение высказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в разборе LIGA.net "Парад младших партнеров". Заставит ли праздник Си Цзиньпина нервировать Трампа".
"Когда советские зэки бежали из ГУЛАГа, они брали с собой человека, которого называли "корова". Это был тот человек, которого съедали, когда беглецам не хватало еды. Россия является такой коровой для Китая", – приводит аналогию дипломат.
Член правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод отмечает, что Китай и дальше будет вести осторожную, вроде бы нейтральную политику в отношении Москвы, поскольку лидеру Пекина Си Цзиньпинью это выгодно.
Голод считает, что большинство встреч в Китае не будут иметь мгновенных последствий для Украины.
"Внимание следует обратить разве что на Путина и Кима – за закрытыми дверями они что-то долго обсуждали. Вероятно, речь шла о поддержке КНДР российской агрессии", – отмечает член Ассоциации.
Дипломат Хара заключает, что китайцы прямо сказали, что не допустят поражения России, потому что тогда ресурсы США и Европы направят на сдерживание Пекина.
"Они заинтересованы в том, чтобы она продолжалась, ведь "под шумок" за бесценок покупают ресурсы", – считает дипломат.
- В конце мая Служба внешней разведки сообщила, что КНР поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ.
- Летом Украина ввела санкции против китайских компаний, чьи детали нашли в "шахедах" после российской атаки в июле.
- Из-за сближения Китая и России президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны страны "возродить" американские вооруженные силы и "быть готовыми".
