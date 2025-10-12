У Китаї назвали КНДР "добрим другом" і заявили про зміцнення стратегічної співпраці.

Сі Цзіньпін заявив, що вже готовий "план" розвитку відносин з Північною Кореєю.

Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін (Фото: EPA/XINHUA Huang Jingwen)

Китай заявив про готовність розвивати відносини з Північною Кореєю для зміцнення стратегічного співробітництва. Про це йдеться у листі президента Китаю. Сі Цзіньпін до голови КНДР Кім Чен Ыну,передає Північнокорейське агентство KCNA.

"Китай і КНДР є добрі сусіди, добрі друзі та добрі товариші, які ділять спільну долю та допомагають один одному, і традиційна дружба між двома країнами зміцнюється з часом. Китайська сторона готова і надалі сприяти розвитку традиційної китайсько-корейської дружби", — йдеться в повідомленні.

Китай має намір розвивати з КНДР "дружній обмін та взаємовигідну співпрацю" у міжнародних та регіональних справах. Си також зазначив, що держави можуть спільно захищати мир у регіоні, міжнародну справедливість та правосуддя.

Глава Китаю заявив, що два лідери підготували "план" розвитку відносин під час зустрічі, яка відбулася під час візиту Кім Чен Ина до Китаю у вересні.