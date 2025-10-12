У Китаї назвали КНДР "добрим другом" і заявили про зміцнення стратегічної співпраці.
Китай заявив про готовність розвивати відносини з Північною Кореєю для зміцнення стратегічного співробітництва. Про це йдеться у листі президента Китаю. Сі Цзіньпін до голови КНДР Кім Чен Ыну,передає Північнокорейське агентство KCNA.
"Китай і КНДР є добрі сусіди, добрі друзі та добрі товариші, які ділять спільну долю та допомагають один одному, і традиційна дружба між двома країнами зміцнюється з часом. Китайська сторона готова і надалі сприяти розвитку традиційної китайсько-корейської дружби", — йдеться в повідомленні.
Китай має намір розвивати з КНДР "дружній обмін та взаємовигідну співпрацю" у міжнародних та регіональних справах. Си також зазначив, що держави можуть спільно захищати мир у регіоні, міжнародну справедливість та правосуддя.
Глава Китаю заявив, що два лідери підготували "план" розвитку відносин під час зустрічі, яка відбулася під час візиту Кім Чен Ина до Китаю у вересні.
- 4 вересня в Китаї заявили, що зближення з Росією та КНДР Це не є "змовою" проти Вашингтона, це нібито звичайний розвиток дипломатичних відносин.
- У КНДР відбувся військовий парад на честь 80-річчя правлячої партії, на якому присутній Кім Чен Ин.представив нову ракетуяка нібито здатна вражати цілі на території США.
