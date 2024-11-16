В Китае заявили, что готовы стать партнером с США и "укреплять диалог"
Посол Китая в США Се Фэн (Фото: Синьхуа)

Китай готов быть партнером США и не планирует превзойти или заменить страну на мировой арене. Об этом заявил посол Китая в США Се Фэн, передает Reuters. 

В беседе с послом США представитель Китая подчеркнул, что у стран есть "большой потенциал" для совместной работы в нескольких областях и нужно "укреплять диалог". В частности, речь шла о торговле, сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении и искусственном интеллекте. 

"Вполне возможно вынести вопросы на обсуждение для откровенного общения и поиска решений на равноправной основе", – сказал посол. 

По словам Се Фэна, Тайвань – это наибольшая "горячая точка" между Пекином и США. Он призвал к четкому противодействию "сепаратистам" на острове, имея в виду действующую власть. 

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