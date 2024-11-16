У Китаї заявили, що готові стати партнером із США та "зміцнювати діалог"
Китай готовий бути партнером США і не планує перевершити чи замінити країну на світовій арені. Про це заявив посол Китаю в США Се Фен, повідомляє Reuters.
У розмові з послом США представник Китаю наголосив, що країни мають "великий потенціал" для спільної роботи в кількох областях і потрібно "зміцнювати діалог". Зокрема, йшлося про торгівлю, сільське господарство, енергетику, охорону здоров'я та штучний інтелект.
"Цілком можливо винести питання на обговорення для відвертого спілкування та пошуку рішень на рівноправній основі", – сказав посол.
За словами Се Фена, Тайвань – це найбільша "гаряча точка" між Пекіном та США. Він закликав до чіткої протидії "сепаратистам" на острові, маючи на увазі чинну владу.
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