У Китаї заявили, що готові стати партнером із США та "зміцнювати діалог"

Посол Китаю у США заявив, що між державами можливий відкритий діалог з деяких питань

Посол Китаю в США Се Фен (Фото: Сіньхуа)

Китай готовий бути партнером США і не планує перевершити чи замінити країну на світовій арені. Про це заявив посол Китаю в США Се Фен, повідомляє Reuters.

У розмові з послом США представник Китаю наголосив, що країни мають "великий потенціал" для спільної роботи в кількох областях і потрібно "зміцнювати діалог". Зокрема, йшлося про торгівлю, сільське господарство, енергетику, охорону здоров'я та штучний інтелект.

"Цілком можливо винести питання на обговорення для відвертого спілкування та пошуку рішень на рівноправній основі", – сказав посол.

За словами Се Фена, Тайвань – це найбільша "гаряча точка" між Пекіном та США. Він закликав до чіткої протидії "сепаратистам" на острові, маючи на увазі чинну владу.

14 листопада Reuters заявило, що Трамп хоче зайняти більш агресивну позицію щодо Китаю. Про це свідчить його вибір Марко Рубіо на посаду держсекретаря США.

У ФБР заявили, що китайські хакери шпигували за американськими чиновниками та політиками.

16 листопада Politico повідомило, що завод у Китаї виробляє дрони для Росії . У Європі обіцяють "наслідки".