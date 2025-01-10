В КМИС призывают не доверять "опросам" тиктокеров, где люди говорят "я за мир"

Грушецкий заверил, что реальные социологические опросы демонстрируют совсем другие результаты, и восприятие гражданских сейчас точно не как в 2015-м

Украинцы (Фото: ЕРА)

В социальных сетях можно увидеть "опросы" блогеров на тему войны с сомнительными ответами украинцев, однако из реальных исследований социологов следует, что абсолютное большинство гражданских не безразличны к войне. Об этом в интервью LIGA.net рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Так, в опросах 70% людей утверждают, что у них есть кто-то, кто погиб или получил ранения. Несмотря на финансово сложные времена, большинство украинцев говорят, что пытаются донатить.

Комментируя то, что в военных кругах сейчас проводят параллели с 2015 годом из-за якобы безразличия гражданских, Грушецкий подчеркнул, что социологи видят: по уровню восприятия украинцев сейчас – совершенно не 2015 год. Совсем не тот масштаб событий и масштаб их охвата. Кроме того, Россия массовыми обстрелами постоянно напоминает еженедельно, что она – государство-террорист.

Тем не менее на восприятие украинцев очень давят отдельные кейсы, которые появляются в информационном пространстве.

"Когда, например, известный тиктокер идет на Майдан Незалежности и показывает, как он опрашивает пять-шесть случайных людей с сомнительными взглядами "мне все равно, я за мир", – сказал Грушецкий.

Однако, отметил он, мы даже не знаем, сколько людей опросил этот блогер на самом деле, какие ответы вырезали и что было на этапе склейки.

"Это составляет ассоциативный ряд, что молодежь – безразлична к войне в зажратой столице, прифигившей от дурных денег и защиты ПВО. Но наш репрезентативный для населения результат показывает, что среди молодежи абсолютное большинство испытывает эмоциональную связь с Украиной и хочет оставаться [здесь]", – заверил он.

Читайте полное интервью с Грушецким: Украинцы стали циничными. Клочка бумаги о мире уже мало – исполнительный директор КМИС

12 ноября 2024 года КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которому украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.

2 января 2025 года КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому все меньше украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько нужно".

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