У КМІС закликають не довіряти "опитуванням" тіктокерів, де люди кажуть "я за мир"

Грушецький запевнив, що реальні соціологічні опитування демонструють зовсім інші результати, і сприйняття цивільних зараз точно не як у 2015 році

Українці (Фото: ЕРА)

У соціальних мережах можна побачити "опитування" блогерів на тему війни із сумнівними відповідями українців, проте із реальних досліджень соціологів випливає, що абсолютна більшість цивільних не байдужі до війни. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

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Так, в опитуваннях 70% людей стверджують, що у них є хтось, хто загинув чи отримав поранення. Попри фінансово складніші часи, більшість українців кажуть, що намагаються донатити.

Коментуючи те, що у військових колах зараз проводять паралелі із 2015 роком через нібито байдужість цивільних, Грушецький наголосив, що соціологи бачать: за рівнем сприйняття українців зараз – абсолютно не 2015 рік. Зовсім не той масштаб подій і масштаб їх охоплення. Крім того, Росія масовими обстрілами постійно нагадує щотижня, що вона – держава-терорист.

Утім, на сприйняття українців дуже тиснуть окремі кейси, які з'являються в інформаційному просторі.

"Коли, наприклад, відомий тіктокер йде на Майдан Незалежності та показує, як він опитує п'ять-шість випадкових людей з сумнівними поглядами "мені все байдуже, я за мир", – сказав Грушецький.

Однак, зазначив він, ми навіть не знаємо, скільки людей опитав цей блогер насправді, які відповіді вирізали та що було на етапі склейки.

"Це складає асоціативний ряд, що молодь – байдужа до війни у зажерливій столиці, яка прифігіла від дурних грошей і захисту ППО. Але наш репрезентативний для населення результат показує, що серед молоді абсолютна більшість відчуває емоційний зв'язок з Україною і хоче залишатися [тут]", – запевнив він.

Читайте повне інтерв'ю з Грушецьким: Українці стали цинічними. Клаптика паперу про мир вже замало – виконавчий директор КМІС

12 листопада 2024 року КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.

2 січня 2025 року КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким все менше українців готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно".

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