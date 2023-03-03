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В Краснодаре пожар в районе авиаучилища и звуки взрывов, власти говорят – горит трава

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 15:55
В Краснодаре пожар в районе авиаучилища и звуки взрывов, власти говорят – горит трава - Фото
Фото - Telegram 93.RU - ''Новости Краснодара''

В российском Краснодаре жители слышали звуки, похожие на взрывы, а незадолго до этого появились сообщения о крупном пожаре в районе авиационного училища. Власти города, утверждают, что это горела трава.

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Фотография столба дыма и сообщения о пожаре в районе авиационного училища появились в Telegram-канале Новости Краснодара в 11:53 по местному времени, в нем же в 12.28 написали: "что-то бабахнуло в Краснодаре".

Издание сообщило, что "некоторые горожане видели в небе самолет, а после "хлопков" слышали гул".

При этом в официальных службах изданию сообщили, что в районе авиационного училища "загорелась трава", а насчет "хлопков" предположили, что в городе слышали звук самолета, который преодолел звуковой барьер.

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