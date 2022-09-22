В Кремле ищут козлов отпущения за поражения в Украине – CNN
Высокопоставленные чиновники в Кремле пытаются переложить ответственность за военные неудачи России в Украине с российского политического руководства на военных. Об этом сообщил CNN информированный источник в структурах НАТО.
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"Кремлевские функционеры и руководители российских пропагандистских медиа лихорадочно обсуждают причины неудачи под Харьковом и, похоже, пытаются снять вину за неудачи с Путина и возложить ее на российское военное командование", – сказал чиновник.
По мнению источников агентства, перестановки в военном руководстве России, которые были проведены после поражения под Харьковом, сделали структуру командования армией РФ еще более беспорядочной, чем раньше.
При этом указывают источники CNN в разведке США, российский диктатор Владимир Путин дает указания генералам, командующим участками фронта, через голову военного руководства.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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