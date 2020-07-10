В Кремле не могут определиться, поздравлял ли Порошенко Путина в 2014-м
В Кремле заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял Путина с Днем России 12 июня 2014 года, но на их сайте запись об этом есть
Обменов посланиями по случаю Дня России 12 июня 2014 года, в разгар первой фазы войны РФ против Украины, между пятым президентом Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным не было. При этом на сайте Кремля запись о поздравлении есть. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
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В Кремле заявили, что не могут подтвердить этот факт: "Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас".
При этом на сайте Кремля есть запись за 12 июня 2014 года, в которой говорится, что "Порошенко также поздравил Путина с национальным праздником – Днем России".
- 7 июля сообщалось, что нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук в программе Свобода слова заявила, что Порошенко якобы поздравлял Путина в разгар войны. Порошенко заявил, что это фейк и пример кремлевской манипуляции.
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