В Кремле заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял Путина с Днем России 12 июня 2014 года, но на их сайте запись об этом есть

Обменов посланиями по случаю Дня России 12 июня 2014 года, в разгар первой фазы войны РФ против Украины, между пятым президентом Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным не было. При этом на сайте Кремля запись о поздравлении есть. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

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В Кремле заявили, что не могут подтвердить этот факт: "Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас".

При этом на сайте Кремля есть запись за 12 июня 2014 года, в которой говорится, что "Порошенко также поздравил Путина с национальным праздником – Днем России".

нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук в программе Свобода слова заявила, что Порошенко якобы поздравлял Путина в разгар войны. Порошенко заявил, что это фейк и пример кремлевской манипуляции. 7 июля сообщалось , что

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Владислав Сердюк

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