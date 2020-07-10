UA

В Кремле не могут определиться, поздравлял ли Порошенко Путина в 2014-м

10.07.2020, 14:30
В Кремле не могут определиться, поздравлял ли Порошенко Путина в 2014-м - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

В Кремле заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял Путина с Днем России 12 июня 2014 года, но на их сайте запись об этом есть

Обменов посланиями по случаю Дня России 12 июня 2014 года, в разгар первой фазы войны РФ против Украины, между пятым президентом Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным не было. При этом на сайте Кремля запись о поздравлении есть. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Кремле заявили, что не могут подтвердить этот факт: "Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас".

При этом на сайте Кремля есть запись за 12 июня 2014 года, в которой говорится, что "Порошенко также поздравил Путина с национальным праздником – Днем России".

  • 7 июля сообщалось, что нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук в программе Свобода слова заявила, что Порошенко якобы поздравлял Путина в разгар войны. Порошенко заявил, что это фейк и пример кремлевской манипуляции.

Читайте также: Выпускник академии ФСБ Деркач опубликовал запись переговоров Путин-Порошенко

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Петр Порошенко владимир путин дмитрий песков день россии

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 