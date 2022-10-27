В Кремле отрицают, что передавали Зеленскому предложение о переговорах

В Кремле отрицают, что просили президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передать президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение о переговорах от диктатора Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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"Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", – сказал Песков.

Вчера, 26 октября, Умару Сисоку Эмбало после визита в Москву приехал в Киев и говорил на пресс-конференции о якобы желании России начать диалог. Он сказал, что Путин просил передать Зеленскому месседж о готовности к диалогу.

Зеленский ответил, что для диалога нужно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

4 октября Зеленский подписал решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным.

Вадим Ребрина

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