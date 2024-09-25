В Кривом Роге неизвестные выстрелили в машину и скрылись – ранены двое

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Кривом Роге двое неизвестных несколько раз выстрелили в сторону автомобиля и скрылись – ранены двое мужчин, их госпитализировали. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению, сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Нацполиция так описывает инцидент: 25 сентября двое неизвестных на машинах Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda – и после этого уехали с места происшествия.

Ранения получили двое мужчин в возрасте29 и 31 год, их госпитализировали, а правоохранители ввели в области специальную полицейскую спецоперацию для задержания стрелков.

При этом автомобиль, из которого злоумышленники попали по местным жителям, уже разыскали, отмечает Нацпол. О второй машине ведомство не упоминает.

В общем правоохранители открыли уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Нацполиция добавила фото с простреленным стеклом автомобиля:

Фото: Нацполиция

14 сентября в Хмельницкой области мужчина расстрелял из автомата Калашникова две служебные машины, а также ранил полицейского и гражданского.

18 сентября в Святошинском районе Киева застрелили местного жителя, подозреваемого задержали – ему инкриминируют умышленное убийство по корыстным мотивам, незаконное завладение транспортным средством, разбой и незаконное обращение с оружием.

22 сентября Нацполиция Киевской области сообщила о задержании мужчины, который устроил хаотичную стрельбу в магазине – ранил двух человек, а затем скрылся.

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