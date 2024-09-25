У Кривому розі невідомі вистрілили в автівку та втекли – поранено двох

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Кривому розі двоє невідомих декілька разів вистрілили у бік автівки й втекли – поранено двох чоловіків, їх ушпиталили. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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Нацполіція так описує інцидент: 25 вересня двоє невідомих на машинах Renault та Volkswagen здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda – і після цього поїхали з місця події.

Поранення отримали двоє чоловіків віком29 та 31 рік, їх ушпиталили, а правоохоронці ввели в області спеціальну поліційну спецоперацію для затримання стрільців.

При цьому авто, з якого зловмисники поцілили по місцевих жителях, вже розшукали, зауважує Нацпол. Про другу машину відомство не згадує.

Загалом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Нацполіція додала фото з простріленим склом автівки:

Фото: Нацполіція

14 вересня у Хмельницькій області чоловік розстріляв з автомата Калашникова дві службові машини, а також поранив поліціянта та цивільного.

18 вересня у Святошинському районі Києва застрелили місцевого жителя, підозрюваного затримали – йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій та незаконне поводження зі зброєю.

22 вересня Нацполіція Київщини повідомила про затримання чоловіка, котрий влаштував хаотичну стрілянину в магазині – поранив двох людей, а потім втік.

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