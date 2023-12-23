В Кривом Роге прогремели взрывы. После этого была объявлена воздушная тревога

Утром 23 декабря в Кривом Роге прозвучали взрывы, ВСУ предупредили о ракетной опасности

Кривой Рог (Фото: скриншот с видео)

В Кривом Роге утром 23 декабря прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщило Суспильне.

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Около 10:00 в городе прогремели взрывы.

После этого была объявлена воздушная тревога.

Командование Воздушных сил предупредило о ракетной опасности для Днепропетровской области.

Проукраинский канал Крымский ветер, который освещает ситуацию на временно оккупированном полуострове, написал о запуске ракет из района Джанкоя. Подтвердить эту информацию пока невозможно.

Официальных данных о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.

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Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

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