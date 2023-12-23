У Кривому Розі пролунали вибухи. Після цього було оголошено повітряну тривогу

Вранці 23 грудня у Кривому Розі пролунали вибухи, ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

Кривий Ріг (Фото: скриншот з відео)

У Кривому Розі 23 грудня вранці пролунали звуки вибухів. Про це повідомило Суспільне.

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Близько 10:00 у місті пролунали вибухи.

Після цього було оголошено повітряну тривогу.

Командування Повітряних сил попередило про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області.

Проукраїнський канал Кримський вітер, який висвітлює ситуацію на тимчасово окупованому півострові, написав про запуск ракет із району Джанкоя. Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

Офіційних даних про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.

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Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

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