В Кропивницком прозвучал взрыв. Россияне атаковали ракетой, ее сбила ПВО
14.11.2023, 09:59
Кропивницкий (Фото: скриншот с видео)
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В Кропивницком утром 14 ноября прозвучал взрыв, российские оккупанты атаковали ракетами. О звуках взрывов сообщило Суспильне.
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Взрывы были слышны около 09:48.
До этого в командовании Воздушных сил писали о ракетной опасности.
Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович призвал жителей не паниковать и ничего не публиковать в социальных сетях.
Telegram-канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными на южном направлении, заявил о пусках управляемых авиационных ракет типа Х-59.
ОБНОВЛЕНО в 10:21. Райкович написал, что противовоздушная оборона сбила ракету россиян.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
- В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
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