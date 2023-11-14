RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Кропивницькому пролунав вибух. Росіяни атакували ракетою, її збила ППО

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 09:59
У Кропивницькому пролунав вибух. Росіяни атакували ракетою, її збила ППО - Фото
Кропивницький (Фото: скриншот із відео)
доповнено

У Кропивницькому зранку 14 листопада пролунав вибух, російські окупанти атакували ракетами. Про звуки вибухів повідомило Суспільне.

Вибухи було чути близько 09:48.
До цього у командуванні Повітряних сил писали про ракетну небезпеку.
Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав мешканців не панікувати та нічого не публікувати у соціальних мережах.
Telegram-канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний із військовими на південному напрямку, заявив про пуски керованих авіаційних ракет типу Х-59.
ОНОВЛЕНО о 10:21. Райкович написав, що протиповітряна оборона збила ракету росіян.
  • У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
  • У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Читайте також: Уночі були прильоти ракет і дронів, всього знищено сім "шахедів" – Повітряні сили

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстріликропивницькийппоракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 