У Кропивницькому пролунав вибух. Росіяни атакували ракетою, її збила ППО
14.11.2023, 09:59
Кропивницький (Фото: скриншот із відео)
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У Кропивницькому зранку 14 листопада пролунав вибух, російські окупанти атакували ракетами. Про звуки вибухів повідомило Суспільне.
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Вибухи було чути близько 09:48.
До цього у командуванні Повітряних сил писали про ракетну небезпеку.
Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав мешканців не панікувати та нічого не публікувати у соціальних мережах.
Telegram-канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний із військовими на південному напрямку, заявив про пуски керованих авіаційних ракет типу Х-59.
ОНОВЛЕНО о 10:21. Райкович написав, що протиповітряна оборона збила ракету росіян.
- У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
- У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.
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