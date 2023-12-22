В Крыму оккупанты набирают на курсы операторов FPV-дронов, а дальше на войну – ЦНС
Оператор дронов оккупантов (Фото: ЦНС)

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики начали набирать местную молодежь на курсы оперирования FPV-дронами с последующей отправкой на войну. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

Набор на курсы управления дронами производится при ячейках "Добровольных обществ содействия армии, авиации и флота" (ДОСААФ), поясняет ведомство.

Попасть на курс можно только при согласии после завершения учебы пойти "добровольцем" на войну против Украины, отмечает ЦНС.

"Таким образом враг еще раз нарушает международное право и набирает в ряды своей армии жителей оккупированных территорий, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют", – заключает Центр сопротивления.

СПРАВКА.
Согласно 51-й статье Женевской конвенции, оккупационное государство не может принуждать находящихся под защитой лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Запрещается какое-либо давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного вступления на военную службу.
  • 24 ноября Центр сопротивления заявил, что на временно оккупированных территориях Украины россияне вербуют студентов фейковых медицинских училищ для лечения раненых оккупантов в военных госпиталях.
  • 7 декабря ведомство сообщило, что россияне открывают центр для подготовки украинских несовершеннолетних подростков для последующей службы в армии захватчиков.
  • 19 декабря ЦНС написал, что на временно оккупированной территории Луганской области россияне начали вербовать "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса имени космонавта Г.Т. Берегового.

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