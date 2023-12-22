В Крыму оккупанты набирают на курсы операторов FPV-дронов, а дальше на войну – ЦНС

Оператор дронов оккупантов (Фото: ЦНС)

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики начали набирать местную молодежь на курсы оперирования FPV-дронами с последующей отправкой на войну. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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Набор на курсы управления дронами производится при ячейках "Добровольных обществ содействия армии, авиации и флота" (ДОСААФ), поясняет ведомство.

Попасть на курс можно только при согласии после завершения учебы пойти "добровольцем" на войну против Украины, отмечает ЦНС.

"Таким образом враг еще раз нарушает международное право и набирает в ряды своей армии жителей оккупированных территорий, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют", – заключает Центр сопротивления.

СПРАВКА. Согласно 51-й статье Согласно 51-й статье Женевской конвенции , оккупационное государство не может принуждать находящихся под защитой лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Запрещается какое-либо давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного вступления на военную службу.

24 ноября Центр сопротивления заявил, что на временно оккупированных территориях Украины россияне вербуют студентов фейковых медицинских училищ для лечения раненых оккупантов в военных госпиталях.

7 декабря ведомство сообщило, что россияне открывают центр для подготовки украинских несовершеннолетних подростков для последующей службы в армии захватчиков.

19 декабря ЦНС написал, что на временно оккупированной территории Луганской области россияне начали вербовать "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса имени космонавта Г.Т. Берегового.

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