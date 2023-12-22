У Криму окупанти набирають на курси операторів FPV-дронів, а далі на війну – ЦНС
У тимчасово окупованому Криму російські загарбники почали набирати місцеву молодь на курси оперування FPV-дронами з подальшим відправленням на війну. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.
Набір на курси керування дронами проводиться при осередках "Добровільних товариств сприяння армії, авіації та флоту" (рос. ДОСААФ), пояснює відомство.
Потрапити на курс можна лише за згоди за завершенням навчання піти "добровольцем" на війну проти України, зауважує ЦНС.
"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й набирає до лав своєї армії мешканців окупованих територій, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють", – підсумовує Центр спротиву.
- 24 листопада Центр спротиву заявив, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни вербують студентів фейкових медичних училищ для лікування поранених окупантів у військових шпиталях.
7 грудня відомство повідомило, що росіяни відкривають центр для підготовки українських неповнолітніх підлітків для подальшої служби в армії загарбників.
- 19 грудня ЦНС написав, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни почали вербувати "кадетів" із фейкового навчально-виховного комплексу імені космонавта Г.Т. Берегового.
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