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В Крыму оккупанты проводят учения по радиационной и химической угрозе – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 19:45
В Крыму оккупанты проводят учения по радиационной и химической угрозе – ЦНС - Фото
МЧС России (Фото: ресурс оккупантов)

На севере временно оккупированного Крыма российские захватчики провели обучение работников Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Они отрабатывали действия по радиационной и химической угрозе, сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты готовят спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением.

На учениях в Крыму именно на этом был сделан акцент.

Оккупационные районные администрации тоже отработали свои действия в условиях техногенных катастроф, пишет ЦНС.

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Артём Джерипа
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