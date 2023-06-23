В Крыму оккупанты проводят учения по радиационной и химической угрозе – ЦНС

На севере временно оккупированного Крыма российские захватчики провели обучение работников Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Они отрабатывали действия по радиационной и химической угрозе, сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что оккупанты готовят спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением.

На учениях в Крыму именно на этом был сделан акцент.

Оккупационные районные администрации тоже отработали свои действия в условиях техногенных катастроф, пишет ЦНС.

12 июня 2023 года в Главном управлении разведки МО заявили, что оккупанты начали минировать завод "Крымский титан" во временно оккупированном Крыму. Они готовят террористический акт с выбросом около 200 тонн аммиака, сообщили в ведомстве.

20 июня глава ГУР Буданов сказал, что российские захватчики заминировали охладитель на Запорожской атомной электростанции.

22 июня президент Зеленский выступил с обращением и сообщил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Смотрите также: Запорожская атомная станция. Зеленский встретился с партнерами, спецслужбами и МВД – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.