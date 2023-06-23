В Крыму оккупанты проводят учения по радиационной и химической угрозе – ЦНС
23.06.2023, 19:45
МЧС России (Фото: ресурс оккупантов)
На севере временно оккупированного Крыма российские захватчики провели обучение работников Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Они отрабатывали действия по радиационной и химической угрозе, сообщает Центр национального сопротивления.
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Отмечается, что оккупанты готовят спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением.
На учениях в Крыму именно на этом был сделан акцент.
Оккупационные районные администрации тоже отработали свои действия в условиях техногенных катастроф, пишет ЦНС.
- 12 июня 2023 года в Главном управлении разведки МО заявили, что оккупанты начали минировать завод "Крымский титан" во временно оккупированном Крыму. Они готовят террористический акт с выбросом около 200 тонн аммиака, сообщили в ведомстве.
- 20 июня глава ГУР Буданов сказал, что российские захватчики заминировали охладитель на Запорожской атомной электростанции.
- 22 июня президент Зеленский выступил с обращением и сообщил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
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