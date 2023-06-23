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У Криму окупанти проводять навчання щодо радіаційної та хімічної загрози – Центр спротиву

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23.06.2023, 19:45
У Криму окупанти проводять навчання щодо радіаційної та хімічної загрози – Центр спротиву - Фото
МНС Росії (Фото: ресурс окупантів)

На півночі тимчасово окупованого Криму російські загарбники провели навчання працівників Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Вони відпрацьовували дії щодо радіаційної та хімічної загрози, повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти готують рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи із радіаційним та хімічним забрудненням.

На навчаннях у Криму саме на цьому був зроблений акцент.

Окупаційні районні адміністрації теж відпрацювали свої дії в умовах техногенних катастроф, пише ЦНС.

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Артем Джеріпа
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