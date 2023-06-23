У Криму окупанти проводять навчання щодо радіаційної та хімічної загрози – Центр спротиву

На півночі тимчасово окупованого Криму російські загарбники провели навчання працівників Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Вони відпрацьовували дії щодо радіаційної та хімічної загрози, повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що окупанти готують рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи із радіаційним та хімічним забрудненням.

На навчаннях у Криму саме на цьому був зроблений акцент.

Окупаційні районні адміністрації теж відпрацювали свої дії в умовах техногенних катастроф, пише ЦНС.

12 червня 2023 року у Головному управлінні розвідки МО заявили, що окупанти почали мінувати завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Криму. Вони готують терористичний акт із викидом близько 200 тонн аміаку, повідомили у відомстві.

20 червня глава ГУР Буданов сказав, що російські загарбники замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.

22 червня президент Зеленський виступив зі зверненням і повідомив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

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