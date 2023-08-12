В Крыму россияне боятся морских дронов ВСУ. Готовят Черноморский флот противодействовать

Во временно оккупированном Крыму россияне готовят Черноморский флот к противодействию морским дронам. Об этом сообщили в Military Media Center, который является официальной медийной площадкой Сил обороны.

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Военные заявляют, что в Крыму оккупанты пытаются обустроить больше позиций для обороны.

Также враг проводит мероприятия для борьбы с диверсантами.

Особенно такие меры затрагивают пункты базирования Черноморского флота РФ.

Экипажи кораблей и личный состав береговой обороны обучают противодействию ударным морским дронам.

Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".

БДК отбуксировали в плавучий док в порту Новороссийска.

Ночью 5 августа морской дрон атаковал и повредил российский танкер SIG, который транспортировал топливо для оккупационных войск.

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