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В Крыму россияне боятся морских дронов ВСУ. Готовят Черноморский флот противодействовать

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 11:17
В Крыму россияне боятся морских дронов ВСУ. Готовят Черноморский флот противодействовать - Фото
Корабли Черноморского флота РФ в Севастополе (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Крыму россияне готовят Черноморский флот к противодействию морским дронам. Об этом сообщили в Military Media Center, который является официальной медийной площадкой Сил обороны.

Военные заявляют, что в Крыму оккупанты пытаются обустроить больше позиций для обороны.

Также враг проводит мероприятия для борьбы с диверсантами.

Особенно такие меры затрагивают пункты базирования Черноморского флота РФ. 

Экипажи кораблей и личный состав береговой обороны обучают противодействию ударным морским дронам. 

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Дмитрий Гриниченко
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