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У Криму росіяни бояться морських дронів ЗСУ. Готують Чорноморський флот до протидії

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12.08.2023, 11:17
У Криму росіяни бояться морських дронів ЗСУ. Готують Чорноморський флот до протидії - Фото
Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі (Фото: ресурс окупантів)

У тимчасово окупованому Криму росіяни готують Чорноморський флот до протидії морським дронам. Про це повідомили у Military Media Center, який є офіційним медійним майданчиком Сил оборони.

Військові заявляють, що в Криму окупанти намагаються облаштувати більше оборонних позицій.

Також ворог проводить заходи щодо боротьби з диверсантами.

Особливо такі заходи торкаються пунктів базування Чорноморського флоту РФ.

Екіпажі кораблів та особовий склад берегової оборони навчають протидії ударним морським дронам.

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Дмитро Гриниченко
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