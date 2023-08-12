У Криму росіяни бояться морських дронів ЗСУ. Готують Чорноморський флот до протидії
12.08.2023, 11:17
Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі (Фото: ресурс окупантів)
У тимчасово окупованому Криму росіяни готують Чорноморський флот до протидії морським дронам. Про це повідомили у Military Media Center, який є офіційним медійним майданчиком Сил оборони.
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Військові заявляють, що в Криму окупанти намагаються облаштувати більше оборонних позицій.
Також ворог проводить заходи щодо боротьби з диверсантами.
Особливо такі заходи торкаються пунктів базування Чорноморського флоту РФ.
Екіпажі кораблів та особовий склад берегової оборони навчають протидії ударним морським дронам.
Також ворог проводить заходи щодо боротьби з диверсантами.
Особливо такі заходи торкаються пунктів базування Чорноморського флоту РФ.
Екіпажі кораблів та особовий склад берегової оборони навчають протидії ударним морським дронам.
- Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено ВДК "Оленегорський горняк".
- ВДК відбуксирували у плавучий док у порту Новоросійська.
- Вночі 5 серпня морський дрон атакував та пошкодив російський танкер SIG, який транспортував паливо для окупаційних військ.
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