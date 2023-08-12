У Криму росіяни бояться морських дронів ЗСУ. Готують Чорноморський флот до протидії

У тимчасово окупованому Криму росіяни готують Чорноморський флот до протидії морським дронам. Про це повідомили у Military Media Center, який є офіційним медійним майданчиком Сил оборони.

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Військові заявляють, що в Криму окупанти намагаються облаштувати більше оборонних позицій.



Також ворог проводить заходи щодо боротьби з диверсантами.



Особливо такі заходи торкаються пунктів базування Чорноморського флоту РФ.



Екіпажі кораблів та особовий склад берегової оборони навчають протидії ударним морським дронам.

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