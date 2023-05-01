В Крыму снова неспокойно: оккупанты жалуются на "атаку беспилотников" – видео

Сегодня, 1 мая, спустя два дня после "бавовны" на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, оккупанты снова пожаловались на "атаку дронов". Об этом в Telegram написал севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев, который, как сообщалось в январе, уже вывез на Кипр своих детей и все имущество, включая собак и кошек.

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Оккупант заявил, что силы российского флота во взаимодействии с ПВО сейчас "отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде".

По его словам, один беспилотник уже якобы сбит.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, вспыхнул пожар на площади 1000 кв.

В ГУР назвали взрыв на нефтебазе в Севастополе "Божьей карой, в том числе за убитых мирных граждан в Умани", и призвали жителей города держаться подальше от военных объектов и объектов, обеспечивающих российскую армию.

Также в ГУР сообщили, что в Севастополе сгорело 10 резервуаров топлива, и российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу.

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Оксана Житнюк

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