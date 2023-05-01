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В Крыму снова неспокойно: оккупанты жалуются на "атаку беспилотников" – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 18:27
В Крыму снова неспокойно: оккупанты жалуются на
Камышовая бухта, Севастополь (Фото - Wikimapia)

Сегодня, 1 мая, спустя два дня после "бавовны" на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, оккупанты снова пожаловались на "атаку дронов". Об этом в Telegram написал севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев, который, как сообщалось в январе, уже вывез на Кипр своих детей и все имущество, включая собак и кошек.

Оккупант заявил, что силы российского флота во взаимодействии с ПВО сейчас "отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде".

По его словам, один беспилотник уже якобы сбит.

  • 29 апреля во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, вспыхнул пожар на площади 1000 кв.
  • В ГУР назвали взрыв на нефтебазе в Севастополе "Божьей карой, в том числе за убитых мирных граждан в Умани", и призвали жителей города держаться подальше от военных объектов и объектов, обеспечивающих российскую армию. 
  • Также в ГУР сообщили, что в Севастополе сгорело 10 резервуаров топлива, и российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу.

Читайте также: Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Оксана Житнюк
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