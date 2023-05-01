В Крыму снова неспокойно: оккупанты жалуются на "атаку беспилотников" – видео
01.05.2023, 18:27
Камышовая бухта, Севастополь (Фото - Wikimapia)
Сегодня, 1 мая, спустя два дня после "бавовны" на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, оккупанты снова пожаловались на "атаку дронов". Об этом в Telegram написал севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев, который, как сообщалось в январе, уже вывез на Кипр своих детей и все имущество, включая собак и кошек.
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Оккупант заявил, что силы российского флота во взаимодействии с ПВО сейчас "отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде".
По его словам, один беспилотник уже якобы сбит.
- 29 апреля во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, вспыхнул пожар на площади 1000 кв.
- В ГУР назвали взрыв на нефтебазе в Севастополе "Божьей карой, в том числе за убитых мирных граждан в Умани", и призвали жителей города держаться подальше от военных объектов и объектов, обеспечивающих российскую армию.
- Также в ГУР сообщили, что в Севастополе сгорело 10 резервуаров топлива, и российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу.
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